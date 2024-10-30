ولد علي: “لا يمكننا المقارنة بين بيتكوفيتش وبلماضي”

اعتبر الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، بأنه لا يمكن المقارنة بين الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، والناخب الحالي فلاديمير بيتكوفيتش.

وصرح ولد علي، في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد”: “لا يمكنني المقارنة بين المدربين بيتكوفيتش، وجمال بلماضي”.

كما أضاف: “كل منهما لديه مشروعه، وشخصيته، بيتكوفيتش نجح مؤخرا في أربعة مباريات، من التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني: “النتائج هي من تحكم على عمل أي مدرب”.