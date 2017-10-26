بارك وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي تعيين 4 مسؤوليين جزائريين على مستوى لجان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتحدث ولد علي على هامش الدورة التكوينية في مجال المقاولاتية للشباب بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواح” بتيقصراين

وقال : “أبارك تعيين إطارات جزائريين على مستوى الكاف، إنشاء الله ستكون إنطلاقة جديدة في وجود مسؤولين على الكرة الجزائرية”

وفيما يخص إختيار 12 ممثل عن المغرب في لجان الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم قال ولد علي:

” المغرب بلد شقيق وبلد محترم ولا يمكنني التعليق على تواجد أعضاء من بلد آخر”

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “علينا أن نعمل بجد من أجل التواجد بقوة مستقبلا، وترقية وتطوير كرة القدم الجزائرية”