ولد علي: ” ما قام به الإتحاد العربي خرق لسيادة الفاف”

ندّد وزير الشباب والرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، بقرار الإتحاد العربي لكرة القدم القاضي بحرمان فريق إتحاد بلعباس من المشاركة في البطولة العربية.

ونشط وزير الشباب والرياضة “الهادي ولد علي” صباح اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية حول موضوع الأرضيات المعشوشبة طبيعيا.

وقال: ” ما قام به الإتحاد العربي هو خرق لسيادة الإتحاد الجزائري لكرة القدم”

وكان الإتحاد العربي برئاسة “محمد روراوة قد وجه الدعوة لفريقي وفاق سطيف، وإتحاد العاصمة للمشاركة في منافسة البطولة العربية.

وأبطل روراوة الدعوة التي قدمتها الفاف لفريق إتحاد بلعباس للمشاركة في البطولة العربية، ليضع هيئة زطشي في حرج كبير أمام فريق المكرة.