ولد علي: “محرز قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية وليس من حقنا تقزيمه”

دافع الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، على قائد الخضر رياض محرز، مؤكدا بأنه قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية.

وفي حوار خصّ به موقع “العربي الجديد”، قال ولد علي: “شاء من شاء، وأبى من أبى، رياض محرز لاعب كبير”.

كما أضاف مدرب المنتخب اليمني: “ليس من حقنا تقزيم رياض محرز، بين عشية وضحاها، فهو قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية”.

وجاءت هذه التصريحات من الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، بعد الانتقادات التي طالت رياض محرز، مؤخرا، بخصوص مردوده.