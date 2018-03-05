ولد علي: “نسبة العينات الإيجابية في فحص المنشطات انخفضت في الجزائر”

كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أنّ نسبة العينات الإيجابية في فحص المنشطات بالنسبة للرياضيين انخفضت في السنوات الماضية.

وتزامنت الزيارة التفقدية التي قام بها ولد علي، اليوم الإثنين إلى ولاية سوق أهراس، مع تنظيم ملتقى جهوي لمكافحة المنشطات.

وقال ولد علي خلال إشرافه على افتتاح ملتقى مكافحة المنشطات: “الجزائر تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات و إنشاء مخبر وطني”.

وأضاف: “الجزائر من البلدان الأولى لمكافخة هذه الآفة، وهذا تحت رعاية ومتابعة رئيس الجمهورية”.

وتابع: “عدد الرياضيين الذين خضعوا للفحص 244 رياضيا عام 2017”.

وختم: “نسبة العينات الإيجابية لتعاطي المنشطات عرفت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الماضية بين الرياضيين”.