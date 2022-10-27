ولد علي: “ننتظر رد فعل قوي من لاعبينا في لقاء العودة أمام الكونغو”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني الاولمبي، نور الدين ولد علي، الآمال التي يعلقها على لاعبيه لتحقيق التأهل في مواجهة الكونغو الديمقراطية.
وصرح ولد علي، لتلفزيون “النهار”: “نحن بصدد التحضير لمبارتنا المقبلة أمام منتخب الكونغو لسحبا لقاء العودة”
كما أضاف مدرب المنتخب الأولمبي: “الهزيمة في مباراة الذهاب كانت جد قاسية، بالنظر لكل ما حضرناه لتلك المواجهة”.
وتابع نور الدين ولد علي: “علينا تجاوز تلك الهزيمة وبدأ صفحة جيددة لمبارا الايياب التي نأمل فيها رد فعل قوي من لاعبينا لتحقيق التأهل”.
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