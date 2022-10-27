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الرياضة

ولد علي: “ننتظر رد فعل قوي من لاعبينا في لقاء العودة أمام الكونغو”

بقلم كريم تيغرمت
ولد علي: “ننتظر رد فعل قوي من لاعبينا في لقاء العودة أمام الكونغو”
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كشف مدرب المنتخب الوطني الاولمبي، نور الدين ولد علي، الآمال التي يعلقها على لاعبيه لتحقيق التأهل في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وصرح ولد علي، لتلفزيون “النهار”: “نحن بصدد التحضير لمبارتنا المقبلة أمام منتخب الكونغو لسحبا لقاء العودة”

كما أضاف مدرب المنتخب الأولمبي: “الهزيمة في مباراة الذهاب كانت جد قاسية، بالنظر لكل ما حضرناه لتلك المواجهة”.

وتابع نور الدين ولد علي: “علينا تجاوز تلك الهزيمة وبدأ صفحة جيددة لمبارا الايياب التي نأمل فيها رد فعل قوي من لاعبينا لتحقيق التأهل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/MaaIn
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