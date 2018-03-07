ولد علي وكعوان يكرمان الصحفيات الرياضيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

كرم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووزير الإتصال جمال كعوان، اليوم الأربعاء صحفيات رياضيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

حيث أقامت المنظمة الوطنية الجزائرية للصحافيين الرياضيين، مأدبة غذاء على شرف صحفيات رياضيات حضرها الوزيران وعدة شخصيات رياضية، بفندق الجزائر.

ومن بين الحضور لاعب ومدرب الخضر الأسبق عبد الحميد زوبا، والبطلتان الأولمبيتان حسيبة بولمرقة ونورية بنيدة مراح والملاكم محمد فليسي.

وبرعاية شركة المتعامل النقال “موبيليس”، كرم الوزيران ورئيس المنظمة يوسف تازير، الصحفيات الرياضيات وهنأهم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.