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ولد علي يبارك قرار الإبقاء على ديريكتوار الرابطة

الرياضة
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ولد علي يبارك قرار الإبقاء على ديريكتوار الرابطة
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، مساندته للقرار الذي استقر عليه رؤساء الأندية والفاف، بخصوص إبقاء تسيير الرابطة بيد الديريكتوار، إلى نهاية الموسم.

وصرح ولد علي، لتلفزيون “النهار”: “أعتبر قرار الإبقاء على ديريكتوار الرابطة المحترفة لكرة القدم، إلى غاية نهاية الموسم، قرار إيجابي وصائب”.

وأضاف: “القرار الذي تم اتخاذه سيمنح الإستقرار، وسيساعد على إنهاء الموسم الكروي الجاري في ظروف جيدة، بعيدا عن المشاكل”.

وتابع ولد علي: “الإبقاء على الديريكتوار، سيمنح الوقت الكافي للتحضير الجيد للجمعية العامة الإنتخابية للرابطة المحترفة، لتتم في ظروف حسنة”.


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