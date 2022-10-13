ولد علي يبدي رضاه عن جاهزية لاعبيه قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، نور الدين ولد علي، رضاه عن جاهزية أشباله، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.
وصرح ولد علي، للموقع الرسمي للفاف، عقب فوزهم بنتيجة (1-0)، في المباراة الودية الأخيرة التي جمعتهم بنادي بارادو.
“بصراحة، فوجئت بالحالة الذهنية للاعبينا الشبان الذين أظهروا عزيمة كبيرة، والتزاما بمشروعنا الذي نسعى لتجسيده”.
كما أضاف: “التربص الأخير الذي أجريناه بسيدي موسى، سمح لنا بتقييم لاعبينا الذي من المحتمل أن يشاركوا في وديتنا المقبلة امم الكونغو الديمقراطية”.
وأردف الناخب الوطني: “منحنا الفرصة لبعض اللاعبين الجدد في وديتنا الأخيرة، والعديد منهم أظهر مردودا جد مقبول”.
وتابع نور الدين ولد علي: “سأجمع اللاعبين أولا لتحديد مدى جاهزية الجميع، قبل تحديد القائمة المعنية بمواجهة الكونغو الديمقراطية”.
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