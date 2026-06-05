ولد علي يتفوق على بوقرة ويقود اليمن لتأهل تاريخي لكأس آسيا 2027

قاد المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، أمس الخميس، منتخب اليمن، لتحقيق التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027.

وتمكن المدرب ولد علي، ومنتخب اليمن، من حجز مقد في نهائيات كأس آسيا 2027، بفوزهم أمس الخميس، بهدفين دون رد، على منتخب اليمن، الذي يقوده المدرب الجزائري الآخر مجيد بوقرة.

وسجل هدفي منتخب اليمن، اللعب ناصر محمدوه الغواشي، في الدقيقتين 62 و90، ليضع منتخب بلده في صدارة المجموعة الثانية برصيده إلى 14 نقطة، متقدمًا على منتخب لبنان صاحب الـ13 نقطة.

وبهذا التأهل، يكون المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، قاد منتخب اليمن، للظفر بآخر تأشيرة مؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027، المقررة بالسعودية.