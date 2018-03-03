ولد علي: “يجب التعاون بين زطشي وروراوة لخدمة الكرة الجزائرية”

دعا وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، والرئيس السابق محمد روراوة للتعاون لخدمة الكرة الجزائرية.

وفي تعليق للوزير على امكانية مقاطعة الكأس العربية، قال: “يجب التعاون بين زطشي وروراوة لمصلحة الكرة الجزائرية”.

وكان روراوة الذي يشغل نائبا لرئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، قد أحرج زطشي بعدما وجه الدعوة إلى وفاق سطيف وإتحاد العاصمة.

وكانت “الفاف” قد أعلنت قبل هذا القرار بأيام مشاركة إتحاد بلعباس في الكأس العربية.

وحسب معلومات “النهار”، فقد راسلت “الفاف” الإتحاد العربي للإستفسار عن هذا القرار وهددت بالمقاطعة.