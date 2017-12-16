ولد علي يرد على مدان:”على الفاف عدم كشف أسرارها مُستقبلا”

الرياضة
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ولد علي يرد على مدان:”على الفاف عدم كشف أسرارها مُستقبلا”
بقلم عبد النور.حواز

رد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي على تصريحات مناجير المُنتخب الوطني الأول حكيم مدان لتلفزيون النهار أمس الجمعة.

وقال الوزير اليوم السبت في تصريحات لتلفزيون النهار أيضا أن موضوع اللاعبين مزدوجي الجنسية حساس ويتطلب السرية التامة.

“أظن أن موضوع اللاعبين المغتربين لا يُمكن الحديث عنه في الإعلام لأنه أمر سري بين الفاف واللاعب المعني بالأمر”.

وأضاف ولد علي أن على الفاف تفادي كشف المواضيع الحساسة للإعلام لأنها تؤثر على مشاعر الجمهور المُحب للخضر.

خاتما بالتأكيد أن اللاعبين المُغتربين لهم الحرية في إختيار المنتخب الذي يُمثلونه.

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