ولد علي يستدعي 28 لاعبا لمباشرة التحضيرات للألعاب الإسلامية

وجّه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، نور الدين ولد علي، الدعوة لـ28 لاعبا، لمباشرة تحضيراتهم للألعاب الإسلامية 2022.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، في تربص بمركز سيدي موسى، من 20 إلى 25 جويلية، تحضيرا للألعاب الإسلامية 2022.

كما سيشارك المنتخب الجزائري لأقل من 23 عاما، في هذه المنافسة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم السنعال، تركيا والكاميرون.

يذكر أن الطبعة الخامسة من الألعاب الإسلامية، والمقرر اجراؤها بتركيا، ستجري في الفترة ما بين 9 إلى 18 أوت 2022.