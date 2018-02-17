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 ولد علي يعاين مشروعا لم تنته به الأشغال منذ 7 سنوات بالجلفة

الرياضة
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 ولد علي يعاين مشروعا لم تنته به الأشغال منذ 7 سنوات بالجلفة الوزير الهادي ولد علي في زيارة تفقدية إلى الجلفة
بقلم كريم يحيى

عاين اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، مشروع بيت شباب بعين وسارة والذي يعود تاريخ بداية الأشغال به إلى 19 اكتوبر 2011.

بقيمة مالية قدرها 8 ملايير سنتيم، فيما حددت مدة الإنجاز بـ 18 شهرا، غير ان هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا نتيجة التعقيدات البيروقراطية، إذ بلغت نسبة الأشغال به 70% فقط منذ سبع سنوات.
كما وقف الوزير على سير المسبح نصف الأولمبي ووضعية الملعب البلدي بعين وسارة، كما استمع لإنشغالات مسيري فريق شباب عين وسارة والذي يلعب ضمن القسم الوطني الثاني للهواة.
وسيعاين الوزير خلال هذه الزيارة المركب الجواري بحاسي العش، وسيدشن بيت الشباب بحمام الشارف، وومخيم للشباب بالمنطقة.

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