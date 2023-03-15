ولد علي يعقد ندوة صحفية الأحد في عنابة

قرّر مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، نورالدين ولد علي ندوة صحفية الأحد 19 مارس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ولد علي سيخصّص الندوة الصحفية التي ستجري بداية من الساعة الثانية زوالا، للحديث عن المباراتين ضد غانا يوم 24 مارس، والمباراة الأخرى التي ستجري بكوماسي يوم 28 من نفس الشهر. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.

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