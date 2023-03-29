ولد علي يفشل في بلوغ كأس إفريقيا على مرتين !!

فشل الناخب الوطني لأقل من 23 سنة، نورالدين ولد علي، في التأهل لكأس أمم إفريقيا، مرتين على التوالي في ظرف 5 أشهر.

فبعد الإقصاء ضد الكونغو الديمقراطية، شهر أكتوبر الماضي، من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بالمغرب، بالخسارة ذهابا 4.1، والفوز 3.1 في العودة.

حصل المنتخب الأولمبي، على فرصة التدارك، بعد إقصاء الكاف للمنتخب الكونغولي، بعد تعمد منتخب الكونغو إشراك لاعبين أكبر من السن القانوني.

وليصعد الخضر لمواجهة المنتخب الغاني، في الدور الفاصل المؤهل لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة بالمغرب.

وفشلوا في التأهل، بعد التعادل الإيجابي ذهابا بعنابة، بهدف لمثله السبت المنصرم، قبل أن ينهزم الخضر أمس الثلاثاء، بهدف لصفر إيابا بغانا.