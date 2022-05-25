ولد علي يكشف عن التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة فلسطين

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما نورالدين ولد علي على التشكيلة الأساسية. التي سيعتمد عليها خلال مباراة اليوم الودية أمام منتخب فلسطين.

كما ستجري المباراة بداية من الساعة السادسة بملعب 5 جويلية الأولمبي التي تعتبر الثانية بعد التي جرت في وقت سابق في نفس الملعب.

كما سيكون المدافع بن شاعة رضا قائدا للتشكيلة الوطنية.

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