لاسات يكشف عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بدورة شمال افريقيا

كشف محمد لاسات مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لاقل من 20 سنة عن قائمة اللاعبين المعنية بدورة شمال افريقيا.

ونشر المدرب لاسات قائمته عبر الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، التي حملت اسماء عدد من اللاعبين ابرزهم بولبينة عادل من نادي بارادو و دهيليس رايان من اولمبيك مارسيليا.

إلى جانب دعوة اللاعب الشاب ايت عمر يونس لاعب بايرن ميونيخ الألماني. وحارس اميان مزيان شريف رابح.