ولد علي يكشف عن قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة

كشف مدرب المنتخب الوطني نور الدين ولد علي لأقل من 23 سنة. عن قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهة المزدوجة أمام منتخب غانا.

وستجري المباراة ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 التي ستجري بالمغرب.

كما كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن إجراء المدرب ولد علي و لاعبيه أول حصة تدريبية بملحق ملعب عنابة اليوم الأحد. وأكّدت أن اللاعبين خضعوا لحصة تدريبية في حدود الساعة التاسعة و نصف صباحا.

ويسعى المنتخب الأولمبي للاستعداد الجيّد لمباراة الذهاب التي ستجري ضد منتخب غانا ضمن تصفيات كأس افريقيا بالمغرب 2023.

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