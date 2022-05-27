ولد علي يكشف عن قائمته المشاركة في دورة تولون الودية

كشف، مدرب المنتخب الأولمبي، نورالدين ولد علي، عن قائمته المشاركة في دورة تولون الدولية للاعبين الآمال الوديةـ والتي ستجرى بفرنسا.

وحسب بيان الفاف. اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فإن المنتخب الوطني الأولمبي، سيواجه منتخبات اليابان، جزر القمر، كولومبيا.

وأوضح بيان الفاف، أن هذه المنافسة، “دورة موريس ريفيلو” ستبدأ بتاريخ29 ماي، لغاية 9 جوان المقبل.

كما جاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالي: