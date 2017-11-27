ولد علي يهنئ الأخوين بقة لفوزهما بجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي

الرياضة
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ولد علي يهنئ الأخوين بقة لفوزهما بجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ الوزير الهادي ولد علي، الأخوين عبد اللطيف وفؤاد بقة، لفوزهما بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وجاء في رسالة وزير الشباب والرياضة: “أقدم إليكما بكل فخر واعتزاز، تهاني الخالصة والقلبية على هذا التكريم”.

وأضاف: “هذا التكريم يعتبر تشريف لشخصيكما وللرياضة الجزائرية عامة، وكذا عرفانا لتفانيكما في تحقيق أحسن النتائج بروح ملؤها العزيمة والقوة”.

وتوج عبد اللطيف وفؤاد بقة، بجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي في طبعتها التاسعة، عن صنف التحدي والإصرار

وجاء هذا بعد ما حققاه من نتائج رائعة في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة التي جرت بلندن 2017

بقة

بقة

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