تواجد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بمطار هواري بومدين، لتوديع كتيبة مولودية الجزائر قبل مغادرتها نحو الكونغو.

ورفع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، من معنويات اللاعبين، مطالبا إياهم في نفس الوقت بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.

ويتجه فريق مولودية الجزائر، نحو مدينة برازافيل الكونغولية، لمواجهة نادي أوتوهو، لحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وترأس بعثة المولودية التي تضم 35 فردا، رئيس الفريق كمال قاسي سعيد، وضمت البعثة 20 لاعبا إضافة للطاقم الفني والطبي.

وسجل الفريق غياب كل من بدبودة لعدم جاهزيته، بوهنة بسبب الإصابة، واللاعب ديانغ الغير مؤهل للمشاركة في هذه المنافسة.

ويسعى ممثل الجزائر للعودة بنتيجة إيجابية من أدغال إفريقيا، لبدء مشواره بقوة في هذه المنافسة الإفريقية الخاصة بالموسم الجاري.