عاجل

ولد علي يُشكل خلية لمتابعة أزمة زطشي – قرباج

الرياضة
  • -
  • 0
ولد علي يُشكل خلية لمتابعة أزمة زطشي – قرباج
بقلم إسماعيل عشاش

قرر وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، إنشاء “خلية أزمة” لدارسة قرارات المكتب الفيدرالي الأخيرة ضد الرابطة الوطنية لكرة القدم.

وأكدت مصادر “النهار” بأن الوزارة ستدرس الوضع بحيادية وتتخذ القرار الأنسب لحسم الصراع المُحتدم بين خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج.

ولن يتسرع وزير الشباب والرياضة، في الكشف عن موقفه من “قضية الساعة” في الوقت الحالي، لأنه لايمتلك تفاصيلها بشكل دقيق.

يُذكر بأن المكتب الفيدرالي، قرّر، أمس الأحد سحب تنظيم البطولة الوطنية من الرابطة الوطنية، وتعيين “ديريكتوار” لتسيير الأمور بشكل مؤقت.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital