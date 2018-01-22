ولد علي يُشكل خلية لمتابعة أزمة زطشي – قرباج

قرر وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، إنشاء “خلية أزمة” لدارسة قرارات المكتب الفيدرالي الأخيرة ضد الرابطة الوطنية لكرة القدم.

وأكدت مصادر “النهار” بأن الوزارة ستدرس الوضع بحيادية وتتخذ القرار الأنسب لحسم الصراع المُحتدم بين خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج.

ولن يتسرع وزير الشباب والرياضة، في الكشف عن موقفه من “قضية الساعة” في الوقت الحالي، لأنه لايمتلك تفاصيلها بشكل دقيق.

يُذكر بأن المكتب الفيدرالي، قرّر، أمس الأحد سحب تنظيم البطولة الوطنية من الرابطة الوطنية، وتعيين “ديريكتوار” لتسيير الأمور بشكل مؤقت.