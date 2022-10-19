ولد علي يُعلن قائمة المُنتخب الأولمبي تحسبا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية

كشف الناخب الوطني للمُنتخب الأولمبي، نور الدين ولد علي، القائمة المعنية بالمواجهة المزدوجة أمام مُنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتندرج المباراتين ضمن الدور التمهيدي الثاني المؤهل لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة.

ودخلت التشكيلة الوطنية في تربص مُغلق بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحضيرا للمواجهتين.