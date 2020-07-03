ولد قابلية: إعادة جماجم المقاومين الجزائريين حدث تاريخي

أكد دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والإتصالات العامة “المالغ”، أن إعادة جماجم المقاومين الجزائريين لغزو الإستعمار الفرنسي، التي تم الإحتفاظ بها لأكثر من قرن ونصف في متحف التاريخ الطبيعي في باريس والتي سيعاد 24 منها اليوم الجمعة، يعد حدثا تاريخيا.

وأضاف ولد قابلية يقول، “هناك خبران أسعداني اليوم، الأول هو حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي جرى بقصر الشعب من اجل إظهار التلاحم بين الجيش والشعب، وثانيا إعادة جماجم الشهداء البواسل من القرن الـ 19 الذين كانوا رواد المقاومة ضد المحتل الفرنسي.

وقال ولد قابلية في تصريح “لوأج” على هامش حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط من الجيش الوطني الشعبي نظم بقصر الشعب أن هذا الخبر يشكل “حدثا تاريخيا”، ويعطي شعورا بالفخر، مضيفا أنه من خلال هذه المبادرة تكون الجزائر قد استعادت كرامتها وهي مجد للثورة والمقاومة وهو بشكل خاص فضل لرئيس الجمهورية.