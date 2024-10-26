ولد قابلية يستعرض إستراتيجية الاتصال في ثورة التحرير

استعرض رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ)، المجاهد دحو ولد قابلية، أبرز محاور الاستراتيجية الاتصالية التي اعتمدتها الثورة الجزائرية لمواجهة الآلة الدعائية الاستعمارية.

وأشار ولد قابلية، خلال ندوة بعنوان “استراتيجية الاتصال لثورة التحرير المجيدة” لدى نزوله ضيفا على منتدى الذاكرة لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى الدور الفعّال الذي لعبه العقيد عبد الحفيظ بوصوف، الذي أشرف على وزارة التسليح والاتصالات العامة منذ عام 1958.حيث قام بمبادرات شجاعة لتعزيز الجبهة الداخلية وتأسيس جهاز الاتصالات السرية.

وقد اعتمدت الثورة على تكوين جيد للمجندين، مع التركيز على اختيار الأفراد بناءً على تعليمهم وخصائصهم الشخصية، ما أسهم في إنشاء نواة المخابرات الجزائرية.

وأوضح ولد قابلية أن وزارة التسليح كانت مسؤولة عن تنسيق المعلومات والاستطلاع. ووضعت استراتيجية إعلامية تمثلت في إنشاء وسائل إعلامية مثل الإذاعة السرية ووكالة الأنباء الجزائرية وصحيفتي “المقاومة الجزائرية” و”المجاهد”. هذه الوسائل كانت تهدف إلى تعبئة الشعب الجزائري ودعم الكفاح المسلح.

وتطرق المجاهد إلى أهمية المعلومات التي كانت تأتي من المجاهدين ومن المواطنين الجزائريين. إضافةً إلى التجنيد الفعال للنساء في عملية الاتصال.

كما أشار إلى الصلاحيات التي مُنحت لبوصوف بعد عام 1958، التي ساهمت في تطوير الإعلام الثوري وجذب المثقفين لنشر الوعي حول القضية الجزائرية.