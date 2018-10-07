 ولد قدور : إتفاق سوناطراك وتوتال “مؤشر إيجابي” ولا دخل للسياسة في ذلك

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ،أن الإتفاق الموقع مابين الشركة الوطنية للمحروقات وتوتال مؤشر إيجابي في شقه الإقتصادي.

وفي رده حول تاثر العلاقات السياسية التي تربط الجزائر بفرنسا وإمكانية الـتأثير على الإتفاق قال ولد قدور أن العلاقات الإقتصادية موجودة.

وأن كل ما يهمه بصفته الرئيس المدير العام لسوناطراك، هو تعزيز الإقتصاد مع كل من له الرغبة في العمل في إطار الشراكةبهذا المجال .

نافيا قطع العمل بأنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب الى إسبانيا ،بعد مقال صحفي نشر في أحد الجرائد والذي عبر فيه عن إمكانية قطع الإمدادات به