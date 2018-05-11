ولد قدور: اقتناء مصنع تكرير “أوغوستا” كلّف أقل من 1 مليار دولار 

اقتنت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” مصنع تكرير “أوغوستا” الإيطالي لدى “إيسو ايطاليانا” بسعر لا يتجاوز 1 مليار دولار،

حسبما أوضحه اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للشركة، عبد المومن ولد قدور.

وصرح ولد قدور للصحافة على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمجمع الفرنسي “توتال” تتضمن مشروعا للبيتروكيمياء،

يقول “اقتنينا مصنع تكرير “أوغوستا” بسعر استثنائي، أي أقل من واحد مليار دولاري علما أن مشروع تكرير حاسي مسعود سيكلف ما بين 3 و4 ملايير دولار”.

ومن جهة أخرىي أوضح ولد قدور، أنه عقب مناقصة أطلقتها “إيسو إيطاليانا” (فرع المجمع الأمريكي إيكسون موبيل) في أوت 2017،

“تمكنت سوناطراك من الظفر بهذا العقد من بين ثلاثة شركاء آخرين”.

وللتذكير، فإن شركة “سوناطراك” وقعت يوم الأربعاء الفارط بروما، على اتفاق مع “إيسو إيطاليانا” لاقتناء مصنع تكرير أوغوستا (صقلية)،

وثلاثة نهائيات نفطية في إيطاليا تقع بكل من أوغوستا و نابولي و باليرمو و كذا أنظمة أنابيب النفط التابعة لها”.

سيندمج مصنع تكرير “أوغوستا” المختص في معالجة “الصحارى بلاند”، وكذا زيت الوقود المتبقي الناجم عن مصنع تكرير سكيكدة مباشرة في نظام تكرير سوناطراك.

وسيتمكن كذلك بمعالجة المنتوجات الفائضة في الجزائر لإعادة استيراد المنتوجات التي تسجل عجزا على غرار غاز الوقود والبنزين.

وهو مزود بقدرة معالجة تضاهي 10 مليون طن سنويا مما سيجعله ثاني مصنع تكرير لسوناطراك.

ومع اقتناء هذه النهائيات الثلاثة، سترتفع استقلالية استهلاك الجزائر، من حيث المازوت والبنزين بعدة أيام من الاستهلاك.