ولد قدور : المؤسسات الأجنبية لا يهمها أي شيء عن قانون تعديل المحروقات إلا المال

قال الرئيس المدير العام لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، إنّ المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات بالجزائر.

لايهمها أي شيء عن تعديلات قانون المحروقات غير المال، وكم سيستفيدون من مداخيل.

وفي حديثه اليوم الإثنين، خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، على هامش التوقيع على عقد بين مجمع” سوناطراك” و”بيرتامينا” لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز.

قال إنّ أسعار النفط التي وصلت لـ 75 دولار للبرميل، سعر عادل للمنتج والمشتري.

مشيرا الى أن المعطيات تشير بقاءه عند هذا المستوى،إن لم تقع أحداث سياسية أو توترات تؤثر مباشرة على الإنتاج.