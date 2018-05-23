ولد قدور: تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف إستيراد الوقود قبل نهاية 2019

قال الرئيس المُدير العام لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، اليوم الأربعاء، إنّ المجمّع يعمل على تلبية حاجيات السوق الوطنية بعد استيلام وحدة تكرير المحروقات سيدي ياسين قبل نهاية السنة.

والانتهاء من مشروع وحدة تكرير المحروقات بحاسي مسعود قبل نهاية 2019.

ولد قدور وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء بالعاصمة، قال إنّ المجمّع يعمل على تقليص نسبة استيراد المواد الطاقوية.

مشيرا إلى أنه سيتم تسليم مشروع وحدة تكرير المحروقات بسيدي ياسين في العاصمة، قبل نهاية السنة.

كما أوضح الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك”، أنه تم إطلاق المناقصة الخاصة بوحدة تكرير المحروقات لحاسي مسعود الأسبوع الماضي.

حيث ستتكفل الوحدة بإنتاج 50 مليون طن من المحروقات المكررة، حسب ذات المتحدث.

وأكد ولد قدور أنه و مع شروع هاتين الوحدتين في الإنتاج قبل نهاية سنة 2019،

فسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ووقف إستيرادها.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس المدير العام، أنه وإطارات المجمّع يعملون على تحسين صورة “سوناطراك”،

من خلال الاستثمارات في الخارج والداخل.

ورفع نسب إنتاجها قائلا: “نعم نحن رجال أذكياء ونعرف جيدا كيف نخطط لتلميع صورة “سوناطراك” في الداخل والخارج ولدينا العديد من المشاريع التي نقوم بها لإنجاز هذا الهدف”.