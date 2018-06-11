ولد قدور: تطوير العامل البشري من أولويات سوناطراك هذا العام

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، أن سوناطراك تسعى إلى أن تكون من بين أهم و أكبر 5 شركات نفطية عبر العالم في آفاق 2030 وذلك عن طريق تطوير العامل البشري.

وأوضح ولد قدور خلال زيارة عمل قام بها إلى المركب البترولي بسكيكدة أن استراتيجية سوناطراك للوصول إلى مصاف أكبر الشركات النفطية العالمية لن يتحقق إلا بتطوير العامل البشري وتوفير ظروف عمل ملائمة.

واعتبر ولد قدور أنه بتوفر عامل الثقة بين العمال ومسؤوليهم ومختلف شركاء المؤسسة ستحقق الشركة أهدافها، قبل أن يضيف بأن عملا جبارا قد تم تحقيقه منذ سنة على مستوى سوناطراك.

وأضاف نفس المسؤول أن السنة الحالية ستخصص لإصلاح شامل من بينها الاهتمام بالمورد البشري دون إغفال النشاطات الأخرى.