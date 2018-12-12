ولد قدور: رفع أجور موظفي مجمع سوناطراك سنة 2019

قال عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، أن مراجعة تنظيم الموارد البشرية من أهم أولويات المجمع لسنة 2019.

وأضاف ولد قدور خلال ندوة صحفية عقدت عقب زيارة العمل إلى مناطق تمنراست و عين صالح وأدرار و كذا تيميمون.

أنه من ضمن أولويات المجمع لسنة 2019، مراجعة كافة تنظيم الموارد البشرية والتي من الممكن أن تفضي إلى رفع أجور الموظفين.

خاصة وأنه مقارنة بالشركات الأخرى بالعالم والتي لديها نفس التنظيم لسوناطراك، فإنها تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الأجور المدفوعة للموظفين.

مبرزا أنه لا يمكن الإستمرار على هذا المنوال، أين فقدنا خلال السنوات الأخيرة 16 ألف موظف، وإذا استمر هذا الأمر فسنفقد إطارات أكفاء.

كما يعتزم المجمع إعادة النظر سنة 2019، في قدراته الإنتاجية وتدشين مصفاة تكرير بالجزائر العاصمة التي كان من الواجب تشغيلها منذ وقت طويل.

وأضاف ذات المتحدث، أن عدم إستقرار أسعار النفط في السوق الدولية، مما حمل المجمع على الالتزام سوى بالتعهدات التي سبق وأن

قطعها لا سيما من حيث التكرير.