ولد قدور: سوناطراك ستقوم بإستغلال الغاز الصخري

قال عبد المؤمن ولد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، أن المجمع البرترولي الجزائري مهتم بإستغلال الغاز الصخري والجزائر ستقوم بالعمل عليه.

وخلال ندوة صحفية،قال ولد قدور أن شركة توتال لها رأي خاص بها ، أما نحن فرأينا يخصنا ونعمل ما نريد.

وبخصوص حصة الجزائر من السوق الاوروبية للغاز ونحن ندعم قدراتنا التصديرية ونريد التوسع حتى في أسيا.

وأضاف أن إستراتجيتنا في الغاز هي أن نطور إمكانياتنا في هذا المجال، وقد قمنا بعدة إتفاقيات في المجال،مشيرا في ذات السياق أن إستغلال تو بير في عرض البحر سيكون في الثلث الأول من 2019.