ولد قدور :” عقد ندوات صحفية كل 3 أشهر حول وضعية سوناطراك “

إنتقد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، اليوم الأربعاء، نشر المعلومات المغلوطة عن “سوناطراك” التي ينشرها بعض الصحفيين.

وطالب ولد قدور الصحافة الوطنية عدم الوقوع في فخ تأويل المعلومات التي تنشر حول وضعية المجمّع العمومي “سوناطراك”.

ولد قدور وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم، قال إنه سيتم عقد ندوات دوية كل 3 أشهر مع الصحافة الوطنية.

لتقديم المعلومات والارقام حول وضعية المجمع.

وفي هذا السياق انتقد الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” معالجة بعض المعلومات،

و التي تعود بالسلب على صورة الجزائر.

كما كشف ولد قدور عن عدم استكمال بعض المشاريع التي باشرها المجمع، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي تعرف تأخر سيتم إنجازها.