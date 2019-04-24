ولد قدور : قلتلكم على عامين نروح!

أفاد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السابق،عبد المومن ولد قدور ،أنه عندما عين على رأس الشركة، صرح بأنه سيبقى لمدة عامين.

وأوضح ولد قدور ،خلال مراسم استلام المهام بينه وبين رشيد حشيشي،أن خلال فترة رئاسته،في سوناطراك، قام رفقة الشركاء،بعدة صفقات ومشاريع.

وتمنى ولد قدور للرئيس المدير العام الجديد، إكمال الطريق بكل شجاعة وأن ينجح في مهامه.

تسلّم، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لـ “سوناطراك”، رشيد حشيشي، مهامه رسميا، من عبد المومن ولد قدور.

وعيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رشيد حشيشي على رأس شركة سوناطراك خلفا له.

وشغل رشيد حشيشي عدة مناصب شركات اقتصادية حسب ما أكدته مصادر مطلعة، كان آخرها مديرا للنشاط والإنتاج بشركة سوناطراك.

وتم أمس الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن.

وجاء إنهاء مهام عبد المومن ولد قدور، من طرف رئيس الدولة بسبب تورطه رفقة الإخوة كونيناف في قضايا فساد.