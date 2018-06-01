ولد قدور لعمال “سوناطراك”: عليكم بالعمل..عوامل النجاح بين أيديكم  

شدّد الرئيس المُدير العام لمجمّع “سوناطراك”، عبد المؤمن ولد قدور، على العمل الجماعي والإتصال لبلوغ الأهداف المحددة.

وأبرز ولد قدور على هامش ندوة خُصّصت لتقديم إستراتيجية “سوناطراك” لآفاق 2030، ليلة أمس الخميس، وذلك في إطار زيارة ميدانية للقاعدة 24 فبراير بحاسي مسعود،

أهمية الإتصال والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية المؤسسة لآفاق 2030.

وقال في هذا الخصوص:”يتعين العمل جميعا من أجل تحقيق الأهداف المحددة من خلال تعزيز علاقات الإتصال”.

مؤكدا في الشأن ذاته، أن “عناصر النجاح توجد بين أيدينا”.