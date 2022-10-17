ولد قدور متهم بالتخابر مع جهات أجنبية بعد تسريب معلومات إستراتيجية لعبدو سمار

من المرتقب أن تحيل غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، ملف قضائي على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يخص المدير العام السابق لسوناطراك ولد قدور.

ويتعلق وقائع تخابر مع عملاء لصالح دول أجنبية تورط فيه المديرالعام السابق لسوناطراك “عبد المومن ولد قدور”. الذي جرى تسليمه مؤخرا من طرف السلطات القضائية الإماراتية لنظيرتها الجزائرية. لإفراغ أوامر بالقبض في حقه لمتابعته قضائيا في قضايا جزائية وأخرى ذات طابع جنائي.

وحسب المعلومات المتاحة عن القضية، فإن المتهم “ولد قدور” تم متابعته بتهم فساد تتعلق جناية تبديد أموال عمومية. في قضية شراء المصفاة الإيطالية ” أوغيستا “. بالإضافة كذلك إلى تهم متفاوتة الخطورة تتعلق بجناية التجسس والتخابر مع عملاء أجانب وإلحاق أضرارا بالمؤسسة النفطية “سوناطراك”. وهذا خلال فترة تواجده بفرنسا. أين تم التوصل في إطار التحقيق أن ولد قدور كان في تواصل مستمر واتصال مباشر مع المتهم عبدو سمار بدولة فرنسا.

وحسب المصادر فإن المتهم ولد قدور، أثبتت التحريات بشأنه هذه الوقائع. في إطار فتح تحقيق عن واقعة تسريب معلومات إستراتيجية تخص سوناطراك ومخطط تنمية المحروقات مستقبلا. ارتكبها اطار سامي سابقا كان يشغل منصب رئيس لجنة الصفقات للمديرية العامة لسوناطراك المدعو ” و.لمين”. بعدما تم نشرها على الموقع الإلكتروني ” Algérie part plus

كما وجّه لعبد المومن في ملف ” أوغيستا ” تهما تتعلق بجناية تسليم معلومات ومستندات. يجب ان تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الاقتصاد الوطني إلى عملاء دولة أجنبية. بالإضافة كذلك إلى جنحة الإدلاء بأسرار المؤسسة لجزائريين يقيمون في بلاد أجنبية.

كما وجهت له جنحة توزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى جناية الاستحواذ على معلومات او مستندات سرية بقصد تسليمها لدولة أجنبية او أحد عملائها. وهي الوقائع التي يجري بشأنها قاضي التحقيق مواجهة مع ولد قدور والاطار السابق “و.لمين”، بعدما رفض الإجابة عنها في الحضور الأول.

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