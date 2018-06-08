ولد قدور : “مسعى سوناطراك أن تكون ضمن أكبر 5 شركات نفطية عبر العالم”

أكد ولد قدور أن مسعى سوناطراك أن تكون من بين أهم وأكبر5 شركات نفطية عبرالعالم في آفاق 2030 .

وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك مساء أمس خلال زيارة عمل قام بها إلى المركب البترولي بسكيكدة.

أن استراتيجية سوناطراك للوصول إلى مصاف أكبر الشركات النفطية العالمية “لن يتحقق إلا بتطوير العامل البشري.

الذي أكد بشأنه أنه من بين أولويات هذه الإستراتيجية ومركز اهتمام الشركة وذلك بتوفير ظروف عمل ملائمة.

كما إعتبر ولد قدور أن بتوفر عامل الثقة بين العمال ومسؤوليهم ومختلف شركاء المؤسسة ستحقق الشركة أهدافها.

مضيفا أن عملا جبارا قد تم تحقيقه منذ سنة على مستوى سوناطراك.

وأن السنة الحالية ستخصص لإصلاح شامل من بينها الاهتمام بالمورد البشري دون إغفال النشاطات الأخرى.