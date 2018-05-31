صرح اليوم الخميس ولد قدور”وضعنا استراتيجية ممتازة لتطويرالشركة أفاق 2030 لكن التخوف من هل لدينا الكفاءات اللازمة لتطبيقها في الميدان”.

وأضاف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك “إكتشفنا وجود نفط في بشار وهذا امر جيد وسنفصل فاذا تمكن سنستغله أم نتركه إحتياطي حسب الظروف المستقبلية”.

وخلال الندوة التي نشطها ولد قدور أن الكثير من إطارات ومهندسي الشركة غادروها بسبب البحث عن اجور افضل في المؤسسات الاجنبية.

وأن هذا الوضع لا يمكننا فعل شيئ لوقفه سوى اللعب على وتر الوطنية لابقائهم.

وفي اجابته حول سؤال هل يزعجه وضع المناجم تحت وصاية وزارة الصناعة جاء رد ولد :

أن هذا امر وزاري يتعدانا لكن من جهتي اقول انه لو وفقنا في تسيير المهام الموكلة لنا حاليا فهذا جيد لانه عمل ضخم

كما ان حاسي مسعود تزخر بطاقات انتاجية كبيرة ولسنوات.