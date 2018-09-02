ولد قدور يعيد قاسي السعيد ويوبخ حيرش.. «تشكتشوكة» في المولودية !

مولودية الجزائر على فوهة بركان

مدير عام سوناطراك يرفض استقالة حيرش ويدعو إلى اجتماع طارئ

تدخل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، ولد قدور، وأعاد المدير الرياضي، قاسي السعيد، إلى منصبه بعد 48 ساعة من قرار مجلس إدارة مولودية الجزائر بتنحيته رفقة المدرب الفرنسي، بيرنار كازوني، في خرجة لم يتوقعها أنصار العميد.

وهو ما خلف ردة فعل قوية من طرف رئيس مجلس الإدارة، محمد حيرش، الذي كشفت مصادر مطلعة أنه قدم استقالته للرئيس المدير العام للشركة المالكة لأغلبية أسهم الفريق العاصمي.

لكن الأخير رفضها ودعا الثنائي إلى اجتماع طارئ قريبا من أجل دراسة الوضع في المولودية.

ولم يمر قرار عودة قاسي السعيد إلى المولودية من دون أن يتسبب في هزة كبيرة في معاقل الأنصار، الذين كان أغلبهم طالب بتغيير جذري وضرورة رحيل لاعب المنتخب الوطني السابق.

وفي ظل التطورات الجديدة وكثرة المشاكل التي يبدو أنها بلغت ذروتها بسبب دخول عدة أطراف في القضية، فإن العميد بات فوق فوهة بركان.