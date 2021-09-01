ولد قدور يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس

يمثل في هذه الأثناء المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس للسماع إليه مجددا في القضية المتابع فيها أمام العدالة

ويأتي سماع المتهم ولد قدور لثاني مرة بعد توقيفه وتسليمه من طرف السلطات الإماراتية إلى نظيرتها الجزائرية، للتحقيق معه في تهم ذات صلة بالفساد، تعود وقائعها حين تقلده منصب المدير العام للمجمع النفطي سوناطراك.

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بذات المحكمة كان قد أصدر مذكرة توقيف دولية غيابيا، في حق المتهم فور مغادرته ارض الوطن، بعد تورطه في قضية كانت قيد التحقيق، تتعلق بابرام صفقات غير مشروعة مع الاجانب منها صفقة شراء مصفاة اوغيستا بايطاليا.