ولد قويدر يهدي الجزائر ميدالية برونزية في بطولة العالم للبارا جودو

أهدى البطل ولد قويدر إسحاق الجزائر ميدالية برونزية في بطولة العالم للبارا جودو ، (لذوي الهمم)، تصنيف 2، الجارية في العاصمة الكازاخية أستانا.

وكان ولد قويدر ابن بلدية شفة بالبليدة أظهر عزيمة فولاذية في نزالاته في وزن أقل من 60 كلغ. وحقق انتصارات مميزة، قبل أن يتوقف مشواره عند نصف النهائي، وهو الذي أظهر روحا قتالية عالية وأداءً تكتيكيا جعل منه رقما مميزا في منافسات فئته.

وتلقى ولد قويدر، التهاني من قبل المسؤولين عن رابطة الجودو بالبليدة التي قالت عن تتويجه: “ألف مبروك للمصارع إسحاق ولد قويدر وللنادي والمزيد من النجاحات”.

وكان البطل البارالمبي، عبد القادر بوعامر، قد أحرز الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم بـ “أستانا” يوم أمس.