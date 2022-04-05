ولد يحي : ليس مستحيل.. لكن أستبعد إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

تطرّق أحمد ولد يحي نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم لمباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون التي شهدت فضيحة تحكيمية بطلها الحكم غاساما.

وقال ولد يحي في تصريح له لموقع “win win”: “الإحتجاجات حتما ستصل للفيفا، ببساطة لأنها منافسة دولية. ستقوم لجنة خاصة بدراسة وتدقيق المباراة. ثم ستقوم نفس اللجنة بدراسة الموضوع”.

كما أضاف ولد يحي “بصراحة. أستبعد إعادة المباراة. لأنه في بعض الأحيان ممكن ان يخطأ الحكم بشكل كبير”.

وختم “المستحيل لا يوجد. لكن استبعد أمر إعادة جدولة المواجهة. منتخبات مثل الجزائر مصر و النيجيريا تستحق التواجد في كأس العالم “.