وليدي يستعمل “التيلفون” بزاف حتى ولى مدمن عليه

اتصلت إحدى المتتبعات لقناة النهار، ببرنامج “أرشديني” الذي يتناول مختلف المشاكل الاجتماعية. أين طرحت مشكلتها اليت تتثل في أن ابنها يستعمل “التيليفون” كثيرا.

كما يقوم البرنامج بإعطاء حلولا ودروسا من قبل الاخصائية الاجتماعية امينة حريش.

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