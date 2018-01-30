وليد الفراج يعتذر لمبولحي والجزائريين :”والله ماقصدت..”

قام الإعلامي السعودي، وليد الفراج بخرجة تُحسب له عندما إعتذر من رايس مبولحي والجماهير الجزائرية، بعدما نطق إسمه بطريقة ساخرة.
وإستغل الفراج حصته “أكشن يادوري” ليُصلح الأمور قائلا :”والله ماقصدت السخرية، وإعتذراي من كل أحبتنا في الجزائر ومن الكابتن مبولحي”.
ليُواصل :”الإسم جاني ثقيل شوية.. ولم أجد نُطقه فقط”.
ليختم ضاحكا :”نحن من أيام أبو خشبة.. أبو حطبة تبونا نوصل لمبولحي”.
وكان حارس الإتفاق أبهر الجماهير السعودية، سهرة الإثنين بعرض قوي جدا وتصديات رائعة في أول ظهور له في دوري “جميل”.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج يعتذر للجزائريين ولاعب #الاتفاق رايس مبولحي: لم نقصد الإساءة ولكم كامل الاحترام والتقدير pic.twitter.com/qnKAFUYpZ8
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) January 30, 2018
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