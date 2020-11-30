وليد توفيق: “جائحة كورونا جمعتنا عائليا وفرقتنا فنيا”

قال الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق، أن كل الأعمال الفنية أصبحت تتم وتنفذ أونلاين، وأصبح يخرج إلى الأستوديو دائماً بالكمامة.

و في لقاء صحفي اجراه مع تلفزيون العربية، قال وليد توفيق أن “فيروس كورونا قرّبنا أكثر من بعضنا البعض في البيت الواحد وازداد اهتمامنا بالعائلة، لكن تداعيات الفيروس فرقتنا أيضاً عن الكثير من الأحباب والأصدقاء والأهل.”

مضيفا:”واجهت هذه الجائحة بممارسة الرياضة والحذر أكثر واتباع الإجراءات المطلوبة وأهمها وضع الكمامة والتعقيم…”.

أما فيما يتعلق بالوضع في لبنان، رد:”الوضع الحالي في لبنان صعب جداً، لكن هناك انقساماً في البلد بسبب السياسة فهناك اتجاهان يحكمان الوطن”.

وأضاف: “الأول يسعى لنكون على وفاق ومتصالحين مع كل الدول بينما هناك اتجاه آخر لا يريد ذلك. لذلك المطلوب الوحدة بين كل الشعب اللبناني والتوافق والتآخي لأنه من دون ذلك لن ينجو لبنان ولن يستمر”.

يذكر أن وليد توفيق، أطلق خلال مسيرته الفنية الطويلة كماً من الأغنيات وبلهجات عربية مختلفة حققت له انتشاراً عربياً واسعاً.

وينشغل الآن بإطلاق المزيد من الأعمال، رغم الظروف الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ليس في لبنان فحسب بل في كل أنحاء العالم.