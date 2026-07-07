وليد شرشاري مساعدا لكريم بلحوسين

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن تعيين التقني الجزائري، أحمد وليد شرشاري، مساعدا للمدرب الجديد كريم بلحوسين.

وتواصل إدارة “الكناري” إعادة ترتيب بيت الفريق بالتحاق شرشاري، بعدما كانت قد عينت الفرانكو جزائري. بلحوسين، مدربا رئيسيا، والشيخ بوزيان، محضرا بدنيا، وعضو الطاقم الفني السابق لـ”الخضر” مروان مسعي، مدربا للحراس.

ويملك شرشاري، خبرة كبيرة انطلقت من شباب بلوزداد. بعدما عمل كمحلل أداء في الفترة ما بين 2014-2018، مع عدة مدربين أبرزهم آلان ميشال، بادو الزاكي ورشيد الطاوسي.

كما كانت له تجربة في وفاق سطيف، كمحلل فيديو، وعمل مع رشيد الطاوسي ونور الدين زكري. قبل أن يخوض أول تجربة احترافية ما بين 2019-2024، عبر الفيحاء السعودي، كمحلل أداء.

ثم التحق بالترجي التونسي، موسم 2024-2025 كمحلل فيديو ومدرب مساعد ضمن الطاقم الفني، بينما تواجد في الموسم الماضي، ضمن الطاقم الفني للهلال السوداني، رفقة التقني الروماني ريجيكامب.

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