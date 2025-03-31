وليد صادي وأمين مسلوق يعزيان نبيل نغيز في وفاة والده

وجّه كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، ورئيس الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، تعازيهما لمساعد المدرب الوطني، نبيل نغيز في وفاة والده.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، غبارات التغزية التي وجهها صادي، باسمع، وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي، لنبيل نغيز، اثر هذا المصاب، مبديا تصمانه الكبير معه.

كما تقدم رئيس الرايطة المحترفة، أمسن مسلوق، هو الآخر، بتاعزيه القلبية لنبيل نغيز، داعيا المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم دزيه الصبر والسلوان.