وليد صادي يعزي الدولي الجزائري أحمد قندوسي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء تعازيه القلبية للدولي الجزائري أحمد قندوسي، إثر وفاة خالته، وابنة خاله.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة التعزية التي وجهها صادي، باسمه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، والناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لقندوسي.

وأبدى رئيس “الفاف”، من خلال هذه الرسالة، تضامنه الكبير مع الدولي الجزائري، وعائلته، في هذا المصاب الجلل.

وختم وليد صادي، رسالة التعزية، التي وجهها لأحمد قندوسي، بالدعاء للفقيدتين، بأن يتغمدهما الله برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.