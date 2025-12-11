وليد صادي يعزي الدولي الجزائري السابق عمار عمور

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تعزية، للاعب الدولي الأسبق عمار عمور.

وفي رسالة نشرها الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أبدى وليد صادي، تعازيه القلبية، لعمار عمور، في وفاة والدته.

كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تضامنه الكبير مع عمار عمور، وكل عائلته في محنتهم هذه.

وفي ختام رسالته، دعى رئيس “الفاف” وليد صادي، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.